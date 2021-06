Dit is het geworden: E-10 weer open voor verkeer

zo 27 juni 2021 15.55 uur

TYTSJERK - De kruising E-10 is zondag om 16.00 uur weer geopend voor het verkeer. De provincie Fryslân laat weten dat het werk voorspoedig verliep dankzij het goede weer. De kruising is voorzien van nieuw asfalt en belijning. Ook zijn de detectielussen voor de stoplichten verwerkt onder het asfalt.

Om 15.45 uur reed de eerste auto weer over het kruispunt. De verwachting was dat het werkt tot maandag 6.00 uur zou duren. Het werk is meer dan een halve dag eerder klaar dan de planning.

FOTONIEUWS