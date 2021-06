Twee aanhoudingen op de Raai in Drachten

zo 27 juni 2021 08.47 uur

DRACHTEN - De politie heeft in de nacht van zaterdag op zondag twee manne aangehouden op de Raai in Drachten. Ze zouden zich vervelend hebben gedragen op de Kaden. Het zou gaan twee Drachtsters van 21 en 26 jaar oud.

De 21-jarige stapper werd aangehouden omdat hij meerdere keren een politieagent had uitgedaagd. Hij negeerde een paar waarschuwingen maar hij werd aangehouden nadat hij een agent had alsnog had beledigd.

De 26-jarige stapper uit Drachten bemoeide zich met deze aanhouding en ging de confrontatie aan. Ook hij werd aangehouden en in de boeien geslagen. De man verzette zich hevig tegen zijn aanhouding.

Beide stappers zijn overgebracht naar het cellencomplex in Leeuwarden. De mannen zijn aangehouden voor resp. verstoren van openbare orde en het beledigen van een ambtenaar in functie.

