Motorrijders in botsing bij nachtelijke toertocht

zo 27 juni 2021 01.32 uur

EARNEWâLD - In de nacht van zaterdag op zondag zijn twee motorrijders met elkaar in botsing gekomen. Dit gebeurde op de Ds. van der Veenweg in Earnewâld. Een van de twee bestuurders raakte hierbij gewond aan zijn ribben. De man is met de ambulance meegegaan naar het MCL in Leeuwarden.

Een groep motorrijders was bezig met een nachtelijke toertocht van de Fryske Motor Riders. Ze vertrokken eerder op de avond vanuit Leeuwarden. Na een tocht gemaakt te hebben waren zij weer onderweg terug naar Leeuwarden.

