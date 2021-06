Dokkumer Gijsbert viert 100e verjaardag

za 26 juni 2021 21.58 uur

DOKKUM - Het was zaterdag een bijzondere dag. Gijsbert Zijlstra uit Dokkum vierde zijn 100e verjaardag. Burgemeester Kramer bracht een bezoek aan de jarige in zijn appartement aan de Dongeradyk. Hij kreeg als cadeau een mooi bos bloemen.

De heer Zijlstra groeide op in Anjum en woonde ook in Oostmahorn en later in Dokkum. Hij werkte als hoofduitvoerder bij de Koninklijke Nederlandse Heidemaatschappij. Hij was bovendien actief bij de gereformeerde kerk in Dokkum en zong bij het zangkoor in Anjum. Ook was hij jarenlang voorzitter van de Vogelvereniging Zang en Kleur in Dokkum.