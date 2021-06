Escootersnoord: 'Scooter jij al elektrisch?'

za 26 juni 2021 21.45 uur

SURHUISTERVEEN - "Scooter jij al elektrisch?" Met een grote banner, goed te zien vanaf de Skieding, zet Escootersnoord voorbijgangers aan het denken. Wie nieuwsgierig is, is van harte welkom in de showroom aan de Zoom in Surhuisterveen. René Poortinga legt daar graag uit wat het voordeel is van elektrische scooters.

"Ze zijn in verhouding voordelig, ze zijn fluisterstil, wij bieden maar liefst twee jaar garantie én een goede service", aldus de enthousiaste ondernemer. In 2020 heeft René Escootersnoord opgezet en nam vorig jaar ook nog een bedrijf over van een andere ondernemer. “Ik heb ook Accu- en Batterijspecialist uit Drachten overgenomen. Zodoende verzorg ik ook het accu-onderhoud van elektrische scooters én fietsen.”

Kwaliteitsmerken

Wat opvalt is dat de showroom ruim opgezet is, er alle ruimte is om plaats te nemen op de scooters én dat de prijs meevalt. “Mensen denken dat ze duur zijn, maar voor de prijs van een elektrische fiets heb je óók een elektrische scooter.” Escootersnoord is dealer van diverse, betaalbare merken. De elektromotor in de elektrische scooter is vaak van Bosch. Bewezen kwaliteit, ook wel bekend bij de e-bikes.

“Ik vind het een uitdaging om een klant te helpen aan een elektrische scooter die past bij individuele wensen” Van een retro elektrische scooter tot een opvouwbare elektrische scooter, die heel handig is om mee te nemen in de auto, op vakantie of in het openbaar vervoer! Voor iedereen, jong of oud, is er bij Escootersnoord een elektrische scooter te vinden.

Ook in Nederlandse steden is de elektrische scooter sterk in opkomst. “Het is een upcoming markt, het omslagpunt is echt nu! Je beweegt je snel, gemakkelijk en stil door het verkeer. En je steekt de scooter thuis of op je werk gemakkelijk in het stopcontact om op te laden. Onze scooters kunnen geleverd met twee of soms zelfs drie accu’s uitneembaar, zo hoef je nooit stil te staan.

Subsidie

Nu steeds meer steden af willen van vervoer op traditionele brandstoffen, is de elektrische scooter een uitkomst. "Bovendien kunnen werkgevers en werknemers profiteren van fiscaal voordeel en is er een subsidie voor de zakelijke markt: de Milieu-investeringsaftrek (MIA)/Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (VAMIL). Dat kan zomaar 800 euro voordeel opleveren. Meer info vind je op onze website."

Het team van Escootersnoord bestaat uit drie personen. Dat is nodig, want de escooters vliegen de showroom uit. "Mensen kunnen via de webshop informatie inwinnen, opties aanklikken en bestellen, maar veel mensen komen toch graag kijken, vergelijken én een proefrit maken. Het is een beleving: mensen die sceptisch zijn, hoeven maar een ritje te maken en zijn óm. Zo ging het ook met de elektrische fiets,In 2011 dacht men nog dat alleen senioren deze zouden gebruiken, nu fietsen zelfs jongeren erop naar school. Zo gaat het met de elektrische scooter ook, let maar op!"

Meer info: www.escootersnoord.nl en www.accuenbatterijspecialist.nl

FOTONIEUWS