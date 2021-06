Pizzakoerier aangereden in Dokkum

za 26 juni 2021 20.10 uur

DOKKUM - Een pizzakoerier is zaterdagavond gewond geraakt in de Keppelstraat in Dokkum. Hij was nog maar net onderweg met een pizza toen hij werd aangereden door een automobilist die vanuit een parkeervak weg wilde rijden. De fiets van de koerier werd geraakt en hij kwam ten val

Zowel de politie als ambulance werden om 19.23 uur opgeroepen voor het ongeval. Het slachtoffer is na een behandeling ter plaatse meegenomen met de ambulance. De auto liep lichte schade op aan de linker zijkant.