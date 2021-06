Drachten staat stil bij Nationale Veteranendag

za 26 juni 2021 18.44 uur

DRACHTEN - Door de coronacrisis kon zaterdag de jaarlijkse Nationale Veteranendag niet doorgaan zoals het traditiegetrouw gebeurde. Het grootste defilé in Den Haag maakte plaats voor kleine ceremonies in den lande. Ook in Drachten werd aandacht besteed aan de veteranen.

De veteranen starten de dag op militaire wijze. Nadat ze bij hun thuis de Veteranenvlag al hadden opgehangen waren ze om 7.30 uur bij het gemeentehuis in Drachten aanwezig met een kleine delegatie om daar tijdens het hijsen van de Nederlandse driekleur en de Veteranenvlag een eregroet te brengen.

FOTONIEUWS