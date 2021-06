Fietser zwaargewond na val in Drachten

za 26 juni 2021 11.37 uur

DRACHTEN - Een fietser is zaterdagochtend zwaargewond geraakt bij een valpartij op de Handwerkerszijde in Drachten. Het ging volgens de politie om een eenzijdig ongeval waarbij het slachtoffer een forse hoofdwond opliep.

Het slachtoffer is met spoed overgebracht naar het UMCG in Groningen. Naast de politie en ambulance kwam ook de traumahelikopter ter plaatse. De heli landde op een veldje in de woonwijk De Swetten. De helikopter trok veel bekijks in de wijk.