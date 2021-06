Alles kleurt oranje bij oranjefan Rinse Pool

za 26 juni 2021 11.05 uur

JISTRUM - Het kleurt dezer dagen helemaal oranje bij de woning van de 60-jarige Rinse Pool uit Jistrum. Zijn huis trekt niet alleen de aandacht in het dorp maar ook van de media.

Eerder schreef Weekblad Actief al een nieuwsbericht over hem en zaterdag verscheen hij bovendien in het Friesch Dagblad met een artikel. Ook als Rinse op pad gaat, kleurt alles om hem heen oranje. Zo heeft hij een oranje scooter waarbij hij de weg op gaat.

Hoe gaat Nederland spelen?

De grote vraag is nu natuurlijk hoe Nederland het er zondagavond vanaf brengt tegen Tsjechië. Rinse Pool voorspelt dat Nederland met 3-1 gaat winnen. Pool zal de wedstrijd volgens in de café Phoenix in het dorp. De wedstrijd begint zondag om 18.00 uur. Als Nederland wint, dan is Pool van plan om ook zijn witte baard oranje te verven.

