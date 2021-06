Juf Anne getrouwd met haar Jorrit

vr 25 juni 2021 16.27 uur

DE WESTEREEN - "Onze juf Anne is donderdag getrouwd met haar Jorrit. Een bijzondere gebeurtenis, die feestelijk gevierd is door de gehele school" zo laat het team van IBS 't Pompeblêd in De Westereen deze site weten.

Al weken is haar kleutergroep bezig met de voorbereidingen van deze speciale, spannende dag. In een prachtige, oude kever kwam het bruidspaar aan bij school, waar ze opgewacht werden door alle leerlingen van de basisschool. Op het plein zongen de leerlingen het bruidspaar toe met een zelfgeschreven lied. Daarna werd het feest voortgezet met haar eigen groep.