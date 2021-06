Garnalenvisser vrijgesproken van mishandeling schipper

vr 25 juni 2021 15.30 uur

LEEUWARDEN - Een garnalenvisser uit Anjum (32) is vrijgesproken van de mishandeling van de schipper van een pleziervaartuig in de haven van West-Terschelling. Politierechter Willem Sikkema had teveel twijfels bij het bewijs.

Boot in de fik

Dat de schipper is mishandeld stond wel vast. In het dossier zaten foto’s van de verwondingen. Wat niet in het dossier zat was een duidelijke link naar de verdachte. Die zou, in de nacht van 15 op 16 september 2019 het slaapgedeelte van de boot van het slachtoffer zijn binnengedrongen, waarna hij de schipper zou hebben geslagen. Ook zou de man hebben gedreigd de boot in de fik te steken.

Foto’s op Facebook

De schipper zelf had in alle commotie niet kunnen zien van wie hij de klappen kreeg. De partner van de schipper wel, die had op Facebook en internet gezocht en foto’s van de Anjumer gevonden. Die foto’s zaten niet in het dossier. Nadat er de volgende ochtend aangifte was gedaan was de man ook niet meteen aangehouden. Hij was alweer vertrokken met zijn kotter.

Lawaai van aggregaat

Toen de verdachte tien maanden na het voorval door de politie werd gehoord kon hij zich niet veel meer herinneren. Op de foto’s van de verwondingen herkende hij het slachtoffer niet. De man had op de bewuste avond bij de havenmeester geklaagd over het lawaai dat een aggregaat aan boord van het schip van de Anjumer produceerde. Ook zou het schip teveel licht voeren.

Te weinig bewijs

De havenmeester was bij de boot geweest, maar trof niemand aan. Ook pogingen om de verdachte te bellen, liepen op niets uit. Alles bij elkaar was het te weinig om tot een veroordeling te komen, concludeerde rechter Sikkema. De officier van justitie had een werkstraf van 80 uur geëist en toewijzing van 1000 euro smartengeld aan de mishandelde schipper. De verdachte kwam vrijdag zelf niet naar de zitting.