Coronavirus: Fryslân kleurt steeds groener

vr 25 juni 2021 14.53 uur

LEEUWARDEN - Het aantal nieuwe coronabesmettingen in Friesland is deze week gedaald tot onder de 100. Dat is voor het eerst sinds half september vorig jaar. Deze week waren er 88, vorige week 136. Het risiconiveau is gezakt naar zorgelijk, het op één na laagste niveau. Dat meldt de GGD Fryslân.

Ruim twee maanden geleden lag het aantal positieve coronatests vijftien keer hoger dan deze week. Sindsdien zijn de cijfers blijven dalen. Samen met Drenthe kent Friesland de laagste cijfers van Nederland. Binnen Europa heeft Friesland een groene kleur gekregen. Nog maar 3 van de 18 Friese gemeenten telden deze week 10 of meer besmettingen. Ook dat komt overeen met september.

Alleen PCR-testen

GGD Fryslân wil dat dit jaar verspreiding tegengaan door niet alleen te vaccineren, maar ook door alert te zijn op besmettelijker virusvarianten. Om die op te sporen en in te dammen, gaat GGD Fryslân vanaf maandag over een week op de eigen locaties alleen nog PCR-testen gebruiken en geen antigeentesten meer. De PCR-test leent zich beter voor vervolgonderzoek naar bijvoorbeeld de Delta-variant dan de antigeentest. Voor een buitenlandse reis is meestal ook een negatieve PCR-test nodig. Voor wie zich laat testen betekent de omschakeling van antigeen- naar PCR-test dat het iets langer wachten is op de uitslag.

Reizen

Wie in juli en augustus op vakantie gaat en een negatieve uitslag nodig heeft, kan zich gratis laten testen via testenvoorjereis.nl. De testuitslag is te tonen via de CoronaCheck-app van de Rijksoverheid, die na 1 juli ook op groen gaat als iemand hersteld is van corona of er volledig tegen gevaccineerd is. Uitprinten kan dan via www.coronacheck.nl.

Met de komst van de CoronaCheck-app is het gele boekje minder van belang voor het aantonen dat iemand gevaccineerd is tegen corona. Toch blijft GGD Fryslân de boekjes stempelen voor wie door de GGD geprikt is. Dit gebeurt niet meer in speciale stempelposten, maar in de vaccinatielocaties Drachten, Leeuwarden en Sneek.

Vaccineren

Met de 51.204 vaccinaties van deze week zijn nu 432.389 prikken gezet door de GGD bij inwoners van Friesland. Huisartsen en zorginstellingen kunnen geen cijferoverzichten geven, maar de inschatting is dat zij in Friesland tussen de 100.000 en 140.000 prikken hebben gezet. Via de GGD zijn inmiddels ruim 160.000 Friezen volledig gevaccineerd.

Komende week is de tweede ronde van het vaccineren van volwassenen tot 60 jaar op de Waddeneilanden. Dit begint maandag op Vlieland en eindigt zondag op Terschelling. Dan zijn daar eveneens de 12- tot 18-jarigen met een medische indicatie aan de beurt. De vaccinatiebus staat woensdag in de Gonggrijpstraat in Sneek, van 8.30 tot 17.00 uur.

De cijfers

Het aantal coronatests (4032) daalde voor de negende week op rij. Doordat het aantal positieve tests verhoudingsgewijs nog harder terugliep, daalde het vindpercentage eveneens waardoor GGD Fryslân een steeds beter zicht houdt op de verspreiding van het virus.

De 88 besmettingen van deze week brengen het totaal aan Friese positieve tests op 43.766. Met de 4032 tests zijn er nu 444.596 monsters afgenomen bij inwoners van deze provincie. Er zijn in de afgelopen zeven dagen 2 ziekenhuisopnames en geen enkel sterfgeval doorgegeven aan GGD Fryslân.

De meeste nieuwe positieven zitten in de leeftijdsgroep 18 tot 30, de volwassenen die later aan de beurt kwamen voor het vaccineren. In het basisonderwijs liep het aantal besmettingen terug van 32 naar 17, het voortgezet bleef nagenoeg gelijk, nu 15 tegen 13 vorige week. Er testte nog maar één 65plusser positief in de afgelopen week.

Gemeenten

De gemeentelijke besmettingscijfers (tussen haakjes vorige week): Leeuwarden 25 (26), Heerenveen 15 (13), Noardeast-Fryslân 11 (29), De Fryske Marren 8 (12), Waadhoeke 7 (3), Weststellingwerf 5 (13), Súdwest-Fryslân 4 (24), Harlingen 3 (6), Tytsjerksteradiel 3 (1), Achtkarspelen 2 (0), Dantumadiel 2 (1), Smallingerland 2 (8), Opsterland 1 (2), Ameland 0 (0), Ooststellingwerf 0 (2), Schiermonnikoog 0 (0), Terschelling 0 (0) en Vlieland 0 (0).