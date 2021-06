Auto botst tegen boom bij Buitenpost

vr 25 juni 2021 09.50 uur

BUITENPOST - Een 20-jarige bestuurder uit de gemeente Dantumadiel is in de nacht van donderdag op vrijdag aangehouden bij een eenzijdig ongeval op de Lauwersmeerweg (N358) bij Buitenpost.

Omstreeks 02:00 uur botste de bestuurder met zijn auto tegen een boom en kwam enkele meters verderop tot stilstand. De auto raakte fors beschadigd. De bestuurder reed onder invloed en werd hiervoor aangehouden.

De bestuurder raakte gewond en is voor controle per ambulance overgebracht naar het ziekenhuis. In het ziekenhuis werd bij de bestuurder een bloedproef afgenomen.

Een bergingsbedrijf heeft de auto weggesleept.

