McDonald's Dokkum krijgt groene uitstraling

vr 25 juni 2021 09.20 uur

DOKKUM - De nieuwe McDonald's op de carpoolplaats van Dokkum moet een groene uitstraling krijgen. Dat werd donderdagavond duidelijk tijdens een presentatie van het fastfoodbedrijf aan de gemeenteraad van Noardeast-Fryslân.

Architect Marc de Rooij beet het spits af: "We hebben getracht om het plan in een zo groen mogelijke setting te plaatsen." Er is gekeken naar de polderstructuur uit de regio en er worden groene coulissen gerealiseerd waarbij de voorzijde van het pand alleen duidelijk zichtbaar is vanaf de rotonde.

Carpoolplaats houdt zijn functie

Het groen rondom het pand wordt gerealiseerd met nieuw en bestaand groen. Ook komen er extra waterpartijtjes. "De bomen die nu op de carpoolplek staan, die behouden we" aldus Marc de Rooij. De carpool blijft bestaan en uitgebreid met extra plekken. De functie van de carpool wordt in de nieuwe situatie vermengd met het gebruik van het restaurant.

Fietsenstalling

De fietsenstalling bij de bushalte blijft ook bestaan nabij het nieuw te verrijzen restaurant. De stalling is ingepakt in het groen doordat de pergola van het restaurant wordt doorgetrokken. De fietsen kunnen zo droog gestald worden. Ze blijven dankzij een groene haag verder buiten het zicht.

Werving personeel in augustus

Franchise-ondernemer Michel Groenewegen liet weten dat hij de eerste twee managers voor de Dokkumer McDonald's al zijn aangenomen. Zij komen uit de gemeente en worden momenteel ingewerkt in een vestiging in Drachten. Vanaf augustus zal de werving voor het personeel echt beginnen. Het nieuwe restaurant heeft 110 arbeidsplekken (35 FTE).

Verlichting

Raadslid Klinkenberg van Actief Links Lokaal maakte zich zorgen over de verlichting. Ze vreest dat er onveilige situaties ontstaan als bijvoorbeeld de fietsenstalling is afgedekt met veel groen. Ze kreeg een bevredigend antwoord. McDonald's liet weten dat de reclameverlichting gedoofd is na sluitingstijd maar dat alle andere standaard verlichting aan blijft staan, ook met het oog op de functie van de carpoolplaats.

