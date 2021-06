Twee botsingen op A7 bij Terwispel

do 24 juni 2021 16.12 uur

TERWISPEL - Er vonden donderdagmiddag in korte tijd twee aanrijdingen plaats op de A7 (richting Groningen) bij Terwispel. Het begon allemaal omstreeks 14.45 uur toen twee auto's met elkaar in botsing kwamen ter hoogte van het tankstation. De politie, een ambulance en Rijkswaterstaat kwamen ter plaatse om de aanrijding af te handelen. De betrokkenen zijn onderzocht op verwondingen maar niemand hoefde mee naar het ziekenhuis.

De aanrijding veroorzaakte filevorming op de A7 en in deze file ging het even later mis. Twee busjes kwamen met elkaar in botsing. Het ambulancepersoneel heeft hier de betrokkenen ook van onderzocht. Of er iemand mee is genomen naar het ziekenhuis is niet bekend. Ook hier zal een bergingsbedrijf de voertuigen afvoeren.

