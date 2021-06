Horecapersoneel De Lawei neemt afscheid van ziekenhuis

do 24 juni 2021 14.42 uur

DRACHTEN - Door een flinke afname van het aantal coronapatiënten en in verband met de landelijke versoepelingen, stopt per 1 juli 2021 de detachering van horecamedewerkers van De Lawei in Nij Smellinghe. De samenwerking van de twee Drachtster organisaties bleek in de afgelopen maanden een goede match. Dit komt doordat ze beide gastvrijheid hoog in het vaandel hebben staan. De Lawei-medewerkers pakken nu hun werk in de schouwburg weer op.

Service met een glimlach

Veertien horecamedewerkers en suppoosten van De Lawei verruilden tijdelijk hun eigen werkplek voor Nij Smellinghe. Sinds november 2020 werkten zij op detacheringsbasis in de hospitality in het ziekenhuis. Ze voerden taken uit zoals het stellen van corona-controlevragen bij de ingang (triage), het doen van hand- en spandiensten voor collega's en het desgevraagd brengen van patiënten naar de juiste polikliniek of afdeling.

"Vooral met betrekking tot het brengen en ophalen van patiënten van en naar hun afspraak, hebben de Lawei-medewerkers indruk op ons gemaakt. Altijd vriendelijk, met een glimlach en in voor een gesprekje. We weten dat patiënten dit enorm hebben gewaardeerd. Zeker in een tijd waarin er geen begeleider mee mocht naar een poli-afspraak, was de begeleiding door onze tijdelijke collega's een gastvrije en waardevolle aanvulling op de dienstverlening van Nij Smellinghe", aldus Jantje Elzinga, teamleider Services.

Acht maanden samenwerken: win-win

De samenwerking bleek een win-winsituatie voor beide partijen. Door de inzet van de medewerkers van De Lawei kon Nij Smellinghe de druk voor eigen medewerkers wat verminderen. En de medewerkers van De Lawei hoefden niet thuis te zitten in de periode dat de schouwburg gesloten was in verband met de coronamaatregelen. Horecamedewerker bij De Lawei Matthijs Libert: "Mij is gevraagd om tijdelijk in Nij Smellinghe aan de slag te gaan, dat leek mij fantastisch. Door alle coronamaatregelen zat ik zoveel thuis. Ik had zin om weer wat te gaan doen. En dan is het natuurlijk helemaal prachtig om iets voor het ziekenhuis te kunnen betekenen."

Ondanks de positieve ervaringen in de afgelopen acht maanden, zijn zowel Nij Smellinghe als De Lawei ontzettend blij dat het 'uitlenen' van de medewerkers nu kan stoppen. Hoofd Bedrijfsvoering Alfred Matthijssen: "Het is een goed teken dat de samenwerking op dit vlak nu niet meer nodig is. Het betekent dat de heftigheid van de coronapandemie afneemt en dat we stukje bij beetje het normale leven weer kunnen oppakken. Daar kijken we allemaal natuurlijk enorm naar uit."

Bedankt!

Om de medewerkers van De Lawei te bedanken voor hun gastvrije inzet in het ziekenhuis, ontvangen zij deze donderdag koffie, gebak en een boeket bloemen. De Lawei bedankt Nij Smellinghe ook, met een filmavond voor de betrokken Nij Smellinghers. In de toekomst weten De Lawei en Nij Smellinghe elkaar vast vaker te vinden voor een mooie samenwerking. Uiteindelijk kan dit zelfs leiden tot een onverwachte carrièreswitch, blijkt uit het verhaal van Matthijs: "Mijn kennismaking met de zorgsector heeft mij geïnspireerd om een opleiding te volgen en in de zorg te gaan werken. In september 2021 start ik, naast mijn baan bij De Lawei, bij ZuidOostZorg met de opleiding Verzorgende IG (individuele gezondheidszorg)!"