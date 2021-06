Uniek: Jan en Janieke gaan trouwen in Statenzaal

do 24 juni 2021 14.33 uur

HALLUM - De 125 jaar oude Statenzaal in het provinciehuis in Leeuwarden wordt dit jaar éénmalig gebruikt voor een huwelijk. Het gelukkige stel is de 28-jarige Janieke Steenstra en 31-jarige Jan Douwe van der Meer uit Hallum. Zij zijn het gelukkige paar. Het huwelijk wordt gesloten door de commissaris van de Koning, drs. A.A.M. Brok.

Alle Friese paren met trouwplannen konden kans maken op trouwen in de historische debatzaal. Daarvoor moest antwoord worden gegeven op de vraag waarom het paar zou moeten trouwen in de Statenzaal.

Wâldpyk en klaaiklute

Janieke is, zoals ze zelf aangeeft, een wâldpyk en Jan Douwe een klaaiklute. Ze zijn ruim zes jaar bij elkaar en vanaf de eerste ontmoeting onafscheidelijk. Over trouwen hebben ze veel gesproken maar tot een datum kwam het nog niet. Tot de oproep voor trouwen in de Statenzaal voorbijkwam, dit was volgens hen de perfecte locatie om elkaar het ja-woord te geven.

Prinses Sissi als thema

Het paar heeft elkaar leren kennen in Leeuwarden. De droom van Janieke is om zich op haar trouwdag als prinses Sissi te voelen, de jonge keizerin uit de gelijknamige romantische films uit de jaren 50. De Statenzaal lijkt volgens het aanstaande bruidspaar op een paleis of kathedraal uit de Sissi-films en maakt daarom voor hen het trouwplaatje compleet.

Het thema Sissi gaf voor commissaris Brok de doorslag om de droom van de wâldpyk en de klaaiklute in vervulling te laten gaan. Samen met het paar wordt nu gekeken naar een geschikte trouwdatum. De verwachting is dat het huwelijk nog voor het einde van dit jaar zal plaatsvinden.