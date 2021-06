Betrapte jongeren moet rommel zelf opruimen

do 24 juni 2021 13.50 uur

DRACHTEN - Een drietal baldadige minderjarige jongeren is deze week aan het werk gezet om hun eigen rommel op te ruimen. De Drachtsters werden door de politie betrapt toen ze met glas gooiden op de Eikesingel in hun woonplaats.

Omdat de veegmachine van de gemeente niet direct kon komen, zijn de jongeren aan de het werk gezet om hun rommel van de weg te vegen. Op deze wijze liepen automobilisten geen lekke banden op. De ouders zijn door de politie benaderd en geïnformeerd over het gedrag van hun kinderen. De drie worden aangemeld bij bureau Halt. De kosten van de veegwagen zal ook op de drie worden verhaald.

De politie moet regelmatig in actie komen op plekken waar de jeugd overlast veroorzaakt. Een schoolplein in Drachten was eerder deze week het toneel van een illegaal georganiseerde barbecue.