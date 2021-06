Schoolkinderen stellen gezond kindermenu samen

do 24 juni 2021 12.10 uur

BURGUM - De kinderen van groep 5 van KBS De Reinboge hebben een gezond kindermenu bedacht. Zij werden door JOGG en Jong leren uitgedaagd om een Kindermenu 2.0 samen te stellen. Samen met chefkok Eelke Duursma van De Pleats in Burgum hebben zij woensdag de gerechten klaargemaakt in de keuken van het restaurant. Het klaslokaal werd omgebouwd tot restaurant, waar de kinderen hun driegangenmenu gingen eten.

In restaurants bestaat een kindermenu vaak uit patat, kipnuggets of een pannenkoek. Lekker, maar het kan veel gezonder. "De Pleats is al het tweede restaurant in Tytsjerksteradiel die een gezond kindermenu op de kaart zet. In 2020 bedachten kinderen van CBS De Winde en OBS Hurdegaryp gezonde lassagnemuffins voor het Van der Valk Hotel in hun dorp. Het is mooi dat kinderen en restaurants samenwerken aan gezonde en lekkere maaltijden", aldus wethouder Andries Bouman.

Kennis maken met smaken

Als voorbereiding op hun opdracht gingen de kinderen op bezoek bij restaurant De Pleats. Chefkok Eelke Duursma liet de kinderen kennis maken met verschillende smaken en ingrediënten. Hij vertelde over de producten die hij gebruikt en hoe hij komt tot de recepten voor zijn restaurant. Ook kregen de kinderen een rondleiding door de keuken.

(h)eerlijke zuivel

Ook zijn de kinderen op bezoek geweest bij boerderij de Melktap. Dit familiebedrijf zet zich in voor (h)eerlijke zuivel. Met liefde verzorgen zij hun 260 koeien, die dagelijks zorgen voor melk die gebruikt wordt voor diverse zuivelproducten welke rechtstreeks bij de boerderij te koop zijn. De kinderen hebben hier yoghurt gemaakt en zo geleerd waar het eten vandaan komt.

Gezond menu

Samen met chefkok Duursma hebben de kinderen een keuze gemaakt hoe hun driegangenmenu eruit kwam te zien. Het menu werd als volgend:

Voorgerecht: Tomatensoep

Hoofdgerecht: Gevulde courgette met chips van zoete aardappel

Nagerecht: Smoothie van yoghurt met vers fruit, spinazie en appelsap van de Fries Frucht

Voedseleducatie met resultaat

Kindermenu 2.0 is een mooie manier om in de klas met het thema gezonde voeding aan de slag te gaan. Door de samenwerking met lokale restaurants en andere partijen wordt gezonde voeding voor de kinderen tastbaar; ze zien direct het resultaat van hun werk. De gerechten komen op de menukaart van de deelnemende restaurants. De kinderen kunnen de gerechten met hun ouders bestellen en proeven.

JOGG gelooft in de kracht van een gezonde omgeving en bundelt lokale partijen tot een krachtig geheel, waarin een gezonde leefstijl de normaalste zaak van de wereld is. Wil je als school of restaurant in Achtkarspelen of Tytsjerksteradiel meedoen aan Kindermenu 2.0? Neem dan contact op met JOGG-regisseur Willemijn Meijer via w.meijer@ggdfryslan.nl of 088-229 9198.