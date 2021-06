Schaaktafel sneuvelt in raad Smallingerland

do 24 juni 2021 10.45 uur

DRACHTEN - Gemeenteraadsleden in Smallingerland moeten de aanschaf van bijvoorbeeld een schaaktafel niet via moties in de gemeenteraad willen regelen. Dat was de boodschap die PvdA-raadslid Johannes Veldkamp dinsdagavond tijdens Het Debat meekreeg nadat hij met dat voorstel kwam.

Veldkamp had geconstateerd dat een Netflix-serie tot de opleving van het schaken had geleid en wilde in de openbare ruimte schaaktafels plaatsen. Wethouder Maria le Roy verwoordde het omfloerst: "Het is lastig omdat we op onze uitgaven moeten letten, maar we moeten ook op tot een gedragen manier van werken komen."

"Je moet niet iedere wens van een raadslid in een motie willen omzetten", reageerde Sandra de Jong-Snip van de ELP-fractie. "Netflix-series kunnen toch niet het beleid van de gemeente bepalen? Doe dat via het buurtbudget. Laat dergelijke initiatieven van onderop komen en leg ze niet van bovenaf op", zo adviseerde ze. Twintig van de dertig raadsleden stemden tegen de PvdA-motie. Veldkamp kreeg alleen steun van zijn fractiegenoten, die van SP, D66 en GroenLinks. Ze noemden de motie 'wel sympathiek'.

Niet alleen de aanschafkosten van een schaaktafel vormen een obstakel voor Smallingerland, aldus de wethouder, maar ook de onderhoudskosten. De VVD-fractie had op aangeven van FNP'er Durk Oosterhof wel een suggestie: "Wip om en om een tegel uit de stoep en er ontstaat vanzelf een schaakbord."