Betaald parkeren op Kiryat Onoplein

do 24 juni 2021 09.20 uur

DRACHTEN - De gemeente Smallingerland gaat alsnog betaald parkeren invoeren op het Kiryat Onoplein en de Reidingweg in Drachten. In maart 2020 werd het plan nog uitgesteld omdat de gemeente meer tijd nodig had voor het opheffen van de blauwe zone. De plannen voor het betaald parkeren dateren al uit 2019.

Voor klanten van de Welle heeft het college van B&W een oplossing. Er komt een ontheffing voor alle abonnementshouders. Eenmalige bezoekers van het zwembad kunnen hun parkeergeld terugkrijgen aan de kassa op vertoon van het tweede ticket uit de parkeerautomaat.