Brandweer rukt uit voor gaslucht in Kollum

wo 23 juni 2021 18.44 uur

KOLLUM - De brandweer van Kollum rukte woensdagmiddag omstreeks 16.50 uur uit voor een gaslekkage aan de Tjerk Hiddesstraat in Kollum. De bewoonster van een woning had geen gas meer in de leiding in haar huis maar rondom de woning rook ze een gaslucht, hierop heeft zij de brandweer gebeld.

In de woning zijn metingen verricht maar er werd geen gaslucht waargenomen. Ook het riool is gecontroleerd, daar werd ook niks waargenomen.

Stedin heeft metingen verricht, aan de voorkant van de woning werd een gaslucht ontdekt. Werknemers van Stedin zullen het gaslek dichten.

