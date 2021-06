T-diel speurde met nepaccounts internet af

wo 23 juni 2021 16.00 uur

BURGUM - De gemeente Tytsjerksteradiel heeft meerdere nepaccounts ingezet om haar inwoners online in de gaten te houden. Dat heeft burgemeester Jeroen Gebben bekendgemaakt naar aanleiding van vragen van raadslid Brigitta Scheepsma van GrienLinks.

Uit onderzoek van de NHL Stenden Hogeschool en de Rijksuniversiteit Groningen bleek in mei dat ongeveer één op de zes gemeenten gebruik maakt van nepaccounts terwijl alleen de politie en inlichtingendiensten die methode mogen inzetten.

Nepaccounts bij handhaving

Bij handhaving Sociaal Domein werden twee accounts met afgeschermde namen op Facebook incidenteel ingezet bij het onderzoeken van de validiteit van een fraudemelding of een vermoeden van fraude. De accounts werden ingezet als er bijvoorbeeld meldingen binnenkwamen van fraude via het inlichtingenbureau. Via de online monitoring is een beeld verkregen van de te onderzoeken melding.

Nepaccounts bij toezichthouders

Door vergunningverleners en toezichthouders (afdeling Veiligheid, Toezicht, Handhaving en Vergunningen) werd de online monitoring ook ingezet voor algemene informatie over bedrijven en inwoners bij het signaleren van illegale activiteiten. Hier zou het gaan om 'ongeveer' drie afgeschermde accounts op Facebook.

"Die accounts werden regelmatig ingezet bij signalen, een klacht of melding of voor aanvang van periodieke controle met als doel illegale activiteiten op te sporen die door de betreffende persoon zelf openbaar op Facebook werden geplaatst. Hierop is indien nodig gehandhaafd." aldus burgemeester Gebben.

Leiding wist ervan

Door de inzet van de nepaccounts werden de privé gegevens van ambtenaren niet bekend. Deze methode werd volgens de gemeente alleen ingezet na overleg met de leidinggevenden en kortdurend en via open bronnen.

Online monitoring stopgezet

Gebben laat verder weten: "Gezien onze eigen genoemde bevindingen naar aanleiding van de inhoud van het verschenen onderzoeksrapport, hebben wij de online monitoring per direct voorlopig gestaakt. Eventuele inzet kan wat ons betreft plaatsvinden, zodra duidelijk is wat juridisch is toegestaan. Wij beraden ons o.a. via de VNG op welke wijze wij online monitoring kunnen inzetten in ons werk. Deze nadere duiding van wet- en regelgeving werken wij uit in onze eventuele vervolginzet."