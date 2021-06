Obers steken vanaf nu veilig over op Schier

wo 23 juni 2021 15.55 uur

SCHIERMONNIKOOG - In het dorp van Schiermonnikoog is deze week een zebrapad aangelegd. Het zebrabad is vooral bedoeld voor obers die op deze wijze veilig kunnen oversteken.

Schiermonnikoog is al autoluw maar ook fietsers moeten rekening houden met het nieuwe zebrapad. Het pad werd door de gemeente aangelegd.