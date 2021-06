Geen woonplicht voor wethouders in Smallingerland

wo 23 juni 2021 14.56 uur

DRACHTEN - De vier wethouders in het zakencollege van Smallingerland hoeven voorlopig niet naar de gemeente waarin zij werken, te verhuizen. De Gemeentewet schrijft dat weliswaar voor, maar de gemeenteraad mag een ontheffing voor die eis verlenen. Direct na de benoeming vorig jaar stemde de raad daar al mee in.

Inmiddels huren de wethouder Maria le Roy (Hulst, Zeeland), Felix van Beek (Terschelling) en Robin Hartogh Heys (Enter, Gelderland) een pied-à-terre in Drachten. Bert Westerink pendelt elke keer vanuit zijn woonplaats Groningen op en neer. Dat levert geen praktische problemen op, aldus burgemeester en wethouders.

Als de raad akkoord gaat, dan wordt de ontheffing van het woonplaatsvereiste opnieuw voor de periode van een jaar verstrekt, namelijk tot 3 juli 2022. De Eerste Kamer heeft voorstellen om het betreffende artikel in de Gemeentewet te wijzigen verworpen. Het kabinet wilde het mogelijk maken om een ontheffing gedurende de gehele zittingsperiode te verlenen.

Het kwartet wethouders "van buiten" betreft, kan in deze bijzondere situatie niet worden verlangd dat zij zich definitief vestigen en inschrijven in onze gemeente. PvdA’er Anton Pieters sprak zijn blijdschap uit over het feit dat drie van de vier wethouders domicilie binnen de gemeente hebben gevonden.