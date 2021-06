Smallingerland: 'Aanpak lachgas hard nodig'

wo 23 juni 2021 14.52 uur

DRACHTEN - Direct na de zomer komt de gemeente Smallingerland met een raadsvoorstel om het bezit en gebruik van lachgas te verbieden. De meeste raadsleden zijn het er over eens dat maatregelen hard nodig zijn.

De ChristenUnie kwam met een amendement om maatregelen te treffen, maar dat werd dinsdagavond tijdens Het Debat weer ingetrokken. Het college van burgemeester en wethouders werkt al hard aan een verbod, zodat handhavers als politie en boa's kunnen optreden.

Verbod overbodig

Verschillende partijen vinden een verbod op lachgas overbodig, zoals Smallingerlands Belang. Woordvoerster Johanna Mast-Nikkels ziet meer heil in voorlichting op scholen en op andere plaatsen. "Je kunt alle verkeerde dingen dan wel aanpakken. Eten bij McDonald's valt daar ook onder. Net als geldt voor het roken van jointjes op het schoolplein of in de steegjes bij ons thuis is handhaven van een verbod moeilijk. Je verlegt het probleem dan ook."

Hypocriet

Ook D66-fractievoorzitter Roy Postma toonde zich geen voorstander voor een verbod. "Daarmee is het probleem niet voorbij. Bovendien is het hypocriet als je ook niet meer inzet op drugs en alcohol; dat laatste is misschien nog wel een groter probleem dan lachgas." ELP en PvdA zagen evenmin hiel in een verbod en scharen zich achter de aanpak van het college, dat met andere gemeenten in de regio wil samenwerken om tot maatregelen te komen.

De Smallingerlandse horeca is het roerend met de gemeente eens om het bezit en gebruik van lachgas aan te pakken. De ondernemers willen de verkoop van lachgas in hun eigen zaak wel stoppen, maar dan moeten collega’s buiten de gemeente dat ook doen. "Anders mis ik omzet, terwijl anderen wel kunnen verkopen", zo luidde de argumentatie.

Over jaar landelijke regeling

Tijdens de jaarvergadering van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) trof burgemeester Jan Rijpstra collega’s, die met dezelfde problematiek worstelen. Over een jaar komt er wel een landelijke regeling, maar in afwachting daarvan willen veel gemeenten alvast maatregelen treffen. Leeuwarden heeft dat bijvoorbeeld al gedaan, andere zijn er mee bezig.

"De materie is niet zo heel erg complex, maar we moeten wel aanpakken", aldus Rijpstra. De Algemene PolitieVerordening (APV) in de gemeente moet worden aangepast. De gemeenteraad krijgt daarvoor waarschijnlijk al in september een voorstel.