Verkeer in Damwâld nauwelijks gedaald door Centrale As

wo 23 juni 2021 11.41 uur

DAMWâLD - Het aantal gebruikers van de doorgaande weg van Damwâld is nauwelijks gedaald na de aanleg van de Centrale As. Doarpsbelang Damwâld maakt zich zorgen omdat er op bepaalde delen van de Haadwei nog altijd te hard wordt gereden. Ook zijn bepaalde kruisingen onduidelijk en laat de oversteek voor de schoolkinderen bij de Campus te wensen over.

"Vanwege de corona pandemie is het moeilijk om met elkaar te overleggen. Hierdoor is vertraging ontstaan om de voorgestelde verbeteringen te realiseren. Wel draait de geruchtenmachine volop: zo is ons ter ore gekomen dat er weer rotondes in de weg zouden moeten komen." zo schrijft voorzitter Feije Feenstra van Doarpsbelang in een brief aan de gemeente Dantumadiel.

Verbeterplan

"Met deze brief willen wij u vragen om vaart te zetten achter de verbeteringsplannen van De Haadwei, ten behoeve van de veiligheid van alle weggebruikers en de aanwonenden." Zo moet er een adequate snelheidsremmer komen bij de zuidelijke entree ter hoogte van de Willemstrjitte. Ook zou er mee bebording moeten komen en moet de verplichte rijrichting bij rotonde Winkelcentrum duidelijk aangegeven worden. De pilaar mag blijven omdat deze een goede snelheidsremmer is.

30 km zone

Doarpbelang denkt bovendien dat 30 km/u over de hele Haadwei een goede bijdrage aan de verkeersveiligheid zou zijn. Op dit moment is de maximum snelheid 50 km/u. De komst van eventuele rotondes is voor het dorp geen optie. Het verkeer rijdt over het algemeen niet zo snel over de huidige kruisingen.

"Een ander belangrijk punt is dat er duidelijke communicatie naar het dorp (weggebruikers) moet komen ten aanzien van de snelheid en op welke wijze de verkeerspleinen te gebruiken. Op deze manier kan er veel onbegrip worden weggenomen." Doarpsbelang hoopt dat met deze eenvoudige suggesties veel mogelijk zal zijn voor een veilig Damwâld.