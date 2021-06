Diamanten huwelijk Echtpaar de Jong - van der Vaart

wo 23 juni 2021 10.00 uur

DROGEHAM - Woensdag is het 60 jaar geleden dat Marten de Jong en Anke de Jong-van der Vaart in het huwelijksbootje stapten. Locoburgemeester Jouke Spoelstra bezocht het paar op hun trouwdag om ze te feliciteren met deze bijzondere dag.

De heer de Jong werd in 1934 geboren in Houtigehage. Mevrouw de Jong-van der Vaart zag in 1939 het levenslicht in Lucaswolde. Het echtpaar leerde elkaar kennen tijdens een wandeling in Opende. Na hun huwelijk ging het echtpaar wonen aan de Tillewei in Drogeham en woont daar nog steeds. In de loop der jaren werd er wel een nieuwe woning gebouwd. Het stel kreeg vijf kinderen, drie zoons en twee dochters. Inmiddels is de familie uitgebreid met elf kleinkinderen en negen achterkleinkinderen.

De heer de Jong begon zijn werkzame leven in loondienst bij een rietdekkersbedrijf. Als snel werd hij zelf ondernemer. 'Rietdekkersbedrijf de Jong’ bestaat nog altijd en wordt nu gerund door twee zoons. De heer de Jong is tot op 73-jarige leeftijd actief betrokken geweest bij het bedrijf. Naast zijn drukke baan was de heer de Jong actief in de kerk. Eerst als diaken en later als ouderling. De betrokkenheid bij de kerk is nog steeds een belangrijk onderdeel van hun leven.

Mevrouw de Jong werkte voor haar huwelijk als schoonmaakster in een ziekenhuis in Groningen. Zoals gebruikelijk in die tijd stopte ze daarmee na haar trouwen. De heer de Jong maakte lange werkdagen en was veel van huis. De zorg voor het huishouden en de vijf kinderen kwam daarom vooral op haar neer. Toen de kinderen wat ouder waren werd mevrouw lid van het Marenatakoor in Drogeham, waar zij veel plezier aan beleefde.

Het echtpaar woont nog zelfstandig en is zelfredzaam. De heer de Jong heeft nog een groentetuintje waar hij graag in aan het werk is. Het 60-jarig huwelijksfeest wordt gevierd met de kinderen en (achter)kleinkinderen.

