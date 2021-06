Man rijdt met veel te zware aanhangwagen over A7

di 22 juni 2021 21.50 uur

BEETSTERZWAAG - Een bestuurder met een veel te zware kar is door het team verkeer van de politie op de bon geslingerd toen hij over de A7 bij Drachten reed. De man, die onderweg was naar Middelburg, werd staande gehouden bij het tankstation bij Beetsterzwaag.

Tijdens de controle bleek dat het trekkend voertuig slechts 1000 kg geremd mocht trekken. De aanhangwagen woog alleen al 701 kg. Het voertuig op de aanhangwagen heeft een leeg gewicht van 1510 kg.

"Dit komt neer op dat de combinatie minimaal 1211 kg te zwaar was oftewel 121% te zwaar. De bestuurder heeft een proces-verbaal ontvangen ter waarde van 500 euro." zo laat de politie op social media weten. Tevens mocht de bestuurder niet verder rijden op deze wijze.