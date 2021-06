Gebruikt frituurvet? lever gratis in bij Second Chance

di 22 juni 2021 15.29 uur

DAMWâLD - Kringloopwinkel Second Chance aan de Moarrewei 13 in Damwâld is begonnen met het inzamelen van gebruikt frituurvet/olie in samenwerking met Green Oil Recycling. "Frituurvet wordt helaas nog door veel mensen door het toilet gespoeld of bij het afval gegooid zonder dat er nagedacht wordt over de gevolgen voor het milieu." aldus Geert van der Woude van de kringloopwinkel.

Wat zijn de voordelen?

Door het inleveren van gebruikt frituurvet bij Kringloopwinkel Second Chance draag je bij aan een schoner milieu en voorkom je dat het frituurvet in het riool belandt, wat schadelijk is voor het milieu. Green Oil Recycling recyclet het frituurvet waardoor het een nieuw duurzaam leven krijgt als biobrandstof. 100 liter frituurvet recyclen staat gelijk aan een CO2 besparing van 235 gereden kilometers.

Stichting Fryslan58

"Naast dat we samen een bijdrage leveren aan een schoner milieu, steunen we daarnaast ook Stichting Fryslan58." Voor iedere volle kliko gebruikt frituurvet doneert Kringloopwinkel Second Chance 10% van de waarde aan Stichting Fryslân58 initiatiefnemer van: 'de Hûskeamer van Damwoude'

Kortingsactie

"Om echt een positieve invloed uit te oefenen op een schoner milieu en het goede doel dat kringloopwinkel Second Chance steunt, willen wij natuurlijk zoveel mogelijk frituurvet inzamelen. Daarom geven wij bij het inleveren van 5 liter frituurvet 5% korting op je aankoop bij ons in de winkel." weet Van der Velde te melden.

Hoe werkt het?

Inleveren is simpel. Giet het afgekoelde frituurvet terug in de originele verpakking of in een lege plastic fles. Sluit de fles goed en gooi deze vervolgens in de kliko bij ons voor de winkel.