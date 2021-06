Twee woninginbraken aan de Uitgang in Drachten

ma 21 juni 2021 11.25 uur

DRACHTEN - Twee woningen aan de Uitgang in Drachten zijn afgelopen weekeinde het doelwit geworden van een woninginbraak. De inbraken vonden plaats tussen vrijdag 18 juni 13.00 uur en zondag 20 juni 14.00 uur.

De buit is vooralsnog onbekend. Er is aangifte gedaan en de politie heeft de inbraken in onderzoek.