Ree doodgereden op Van Harinxmaweg

ma 21 juni 2021 01.45 uur

BEETSTERZWAAG - Een ree is zondagavond doodgereden op de Van Harinxmaweg bij Beetsterzwaag. Een automobiliste reed omstreeks 23.17 uur over de weg richting Drachten toen de ree plotseling overstak. Een aanrijding was het gevolg waarbij de ree om het leven kwam.

De politie is ter plaatse gekomen om de aanrijding af te handelen. De auto liep schade op door de aanrijding. De inzittenden kwamen met een flinke schrik vrij.