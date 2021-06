Pompster Ryd Rintocht gaat door op 11 september

zo 20 juni 2021 11.10 uur

KOLLUMERPOMP - De Stichting Pompster Ryd Rintocht heeft besloten de wandeltocht op zaterdag 11 september 2021 door te laten gaan. De ingezette versoepelingen bieden de organisatie de ruimte om met enthousiasme het evenement op te pakken. "We weten natuurlijk nog niet hoe het virus zich verder zal ontwikkelen en welke regels er dan nog gelden, maar we hebben de verwachting dat het evenement binnen de dan geldende regels uitgevoerd kan worden." aldus Korien Boerema.

Het thema van deze editie is 'Slykwerkers'. De organisatie laat weten dat de eerste honderd aanmeldingen al binnen zijn. Er worden routes van 15 km, 25 km en 40 km uitgezet. "We doen ons uiterste best om ook deze keer een wandeltocht te bieden met theater, muziek en horeca onderweg." Opgeven kan via de website, www.pompster-ryd-rintocht.nl.