Jongen vlucht voor politie, vergeet ID-kaart

zo 20 juni 2021 11.00 uur

LEEUWARDEN - Een 17-jarige jongeman uit de gemeente Smallingerland is zaterdagavond op de vlucht geslagen voor de politie. Hij deed dit nadat hij omstreeks 21.15 uur betrapt werd op het bezit van een taser. De politie was ter plaatse gekomen in de Prinsentuin in Leeuwarden nadat een getuige had gebeld. Er werden drie personen aangetroffen.

Bij fouillering werd de taser aangetroffen, waarbij de 17-jarige er gelijk vandoor ging. Hij was op dat moment even vergeten dat de politieagent zijn ID-kaart al had. Er wordt daarom alsnog proces-verbaal opgemaakt. De taser is in beslag genomen en de verdachte zal later gehoord worden. Eén van de andere jongens had ook een mes bij zich welke in beslag is genomen.