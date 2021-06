Vespa uitgebrand aan Moleneind in Drachten

zo 20 juni 2021 10.34 uur

DRACHTEN - Een Vespa is zaterdagnacht uitgebrand aan het Moleneind ZZ in in Drachten. Een voorbijganger ontdekte de brand en belde de brandweer. De scooter stond nabij de Piip brug.

De brandweer heeft de brand geblust. Wie de scooter in brand heeft gestoken, is op dit moment onbekend. De politie heeft de brand in onderzoek. Volgens omstanders stond de Vespa al een tijdje op deze plek.

