Wadopera vergroot tribunes door goede kaartverkoop

za 19 juni 2021 10.32 uur

PAESENS - De kaartverkoop van de Wadopera is de afgelopen weken dusdanig gestegen dat het productieteam heeft besloten om de tribunes uit te breiden met extra zitplaatsen. Arnaud Oosterbaan, dirigent, producent en initiatiefnemer van de Wadopera, verwacht dat de komende weken de kaartverkoop nog verder zal toenemen.