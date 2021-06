Toch nog een optocht en feest in Oudwoude

vr 18 juni 2021 16.54 uur

OUDWOUDE - Ondanks de coronamaatregelen verzamelden zich vrijdagochtend veel jeugd in Oudwoude. Vanwege de coronamaatregelen mocht ook dit jaar het dorpsfeest in Oudwoude niet doorgaan.

Nadat de jeugd met versierde wagens door verschillende straten was gegaan, verzamelden ze zich in een stuk land. Op het land werd verder feest gevierd met een aantal artiesten.

Op een wagen was te lezen 'De gemeente lit it dit jier net ta, dêrom mat it no mar sa. Dit jier is de wein mar lyts, mar it is noch altyd better as op’e fiets!’.

