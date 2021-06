Storing: hoge brug bij Lutjegast staat half open

vr 18 juni 2021 14.53 uur

LUTJEGAST - De hoge brug bij Lutjegast stond vrijdag enkele uren in storing. Het brugdek stond daarbij half open en bleef zo staan.

Om 15.30 uur kon Rijkswaterstaat deze site melden dat de storing weer verholpen was. De meeste bruggen deden het weer met uitzondering van Eibersburen. De oorzaak betrof een kabelbreuk. Monteurs zijn ter plaatse gekomen om het probleem op te lossen. Ook de sluis bij Gaarkeuken was door de storing enige tijd niet in werking.

FOTONIEUWS