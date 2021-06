GGD Fryslân: Besmettingen weer gehalveerd

vr 18 juni 2021 12.41 uur

LEEUWARDEN - Het aantal nieuwe coronabesmettingen in Friesland is voor de tweede week op rij gehalveerd. Dat meldt de GGD Fryslân. Er waren 136 positieve testen, tegen 260 een week eerder en 537 de week daarvoor.

Het aantal besmettingen neemt in alle leeftijdsgroepen af. In de thuiszorg raakte de afgelopen week niemand besmet en in de verpleeg- en verzorgingshuizen geen enkele bewoner en drie medewerkers. Op basisscholen waren 32 positieve tests (27 leerlingen, 5 medewerkers) tegen 55 vorige week. In het voortgezet onderwijs daalde het aantal van 37 naar 13. In Noardeast-Fryslân was een uitbraak met 14 besmette leerlingen in een school. Hierdoor was dit de gemeente met de meeste besmettingen.

Laatste volwassenen uitgenodigd

Dezer dagen komen de laatste leeftijdsgroepen aan de beurt om een afspraak te maken voor een vaccinatie. Iedereen vanaf 18 jaar is dan uitgenodigd. Vanaf 23 juni krijgen jongeren van 12 tot 18 jaar met een medische indicatie via de huisarts een uitnodiging voor een prik bij de GGD.

Prullenbakvaccin

Doordat nu ook de laatste volwassenen een uitnodiging voor een vaccinatie krijgen, is het niet meer nodig om groepen voorrang te geven. GGD Fryslân deed dit de afgelopen maanden met het restvaccin, de kleine hoeveelheden vaccin die na opening van flesjes overblijven. Deze komen nu beschikbaar via het landelijke initiatief prullenbakvaccin.nl. Op die website is te zien waar eind van de dag restvaccin beschikbaar is. Wie wil kan daar een eerste vaccinatie krijgen, zolang de voorraad strekt. Het is nodig om een geldig identiteitsbewijs en ingevulde gezondheidsverklaring mee te nemen.

Vervolg vaccinatiebus

De proef met de vaccinatiebus heeft bevestigd dat er behoefte is aan een prik dicht bij huis. Vooral mensen die nog twijfelden over vaccinatie of meer informatie wilden, kwamen er op af. Ook was het vervoer naar de vaste vaccinatielocatie een belemmering. In stedelijk gebied was meer animo dan in de kleinere kernen. De bus heeft de afgelopen weken in vier plaatsen gestaan. Er zijn zo’n 400 prikken mee gezet.

Nu steeds meer zicht is op de vaccinatiegraad, kan de GGD in samenspraak met huisartsen en gemeenten exacter bepalen waar de bus naar toe gaat. Uit de proef is gebleken dat een halve dag vaak genoeg is voor één locatie. De bus gaat daardoor meer rijden. Vrijdag 25 juni staat de bus bij winkelcentrum de Wiken in Drachten. De bus blijft daar wel een hele dag.

Testen na examenreisje

GGD Fryslân doet een oproep aan jongeren die op examenreis in Zuid-Europa zijn geweest. Zij moeten zich na terugkeer laten testen met een PCR-test, ook als ze geen klachten hebben. Landelijk is gebleken dat deze groep nog niet gevaccineerden het virus meeneemt. Hierbij is elders in het land de meer besmettelijke deltavariant (ook wel Indiase variant genoemd) aangetroffen.

De GGD heeft bij 4364 Friezen een coronatest afgenomen. Vorige week waren er 5167 tests. Het aantal tests daalt daarmee minder snel dan het aantal besmettingen. Dit betekent dat veel mensen zich bij klachten laten testen, waardoor de GGD goed zich heeft op het virus. Het vindpercentage daalde van 4,3 naar 2,6.

Keuzevrijheid Janssen-vaccin

Wie een vaccinatie met het Janssen-vaccin wil, kan dit vanaf 23 juni aangeven bij een nog bekend te maken telefoonnummer. Het voordeel is, dat dan maar één prik nodig is. De voorraad is beperkt. Het RIVM adviseert zwangere vrouwen het Janssen-vaccin niet te gebruiken. Janssen is alleen beschikbaar in Leeuwarden en Drachten.

Meer vaccinaties

De 47.287 Friezen die deze week een coronavaccinatie van de GGD kregen, waren opnieuw meer dan de week ervoor (44.288). Ruim 130.000 Friezen zijn inmiddels volledig gevaccineerd door de GGD.

Er zijn nu in totaal 381.185 vaccinaties gezet door de GGD bij inwoners van Fryslân. Behalve de GGD vaccineren ook huisartsen, ziekenhuizen en andere zorginstellingen. Zij houden zelf geen totalen bij en hebben naar schatting tussen de 90.000 en 120.000 inentingen verzorgd.

Cijfers

Met de 136 positieve testuitslagen van deze week zijn nu 43.675 inwoners van Fryslân positief getest op corona. Bij de GGD zijn zeven ziekenhuisopnames gemeld (vorige week één) en net als vorige week één sterfgeval.

Gemeenten

In vrijwel alle Friese gemeenten daalde het aantal besmettingen aanzienlijk. In Achtkarspelen en op de Waddeneilanden testte de afgelopen week geen enkele inwoner positief. Meer dan 20 besmettingen waren er alleen nog in Noardeast-Fryslân, Súdwest-Fryslân en in Leeuwarden. In Harlingen en Ooststellingwerf van (0 naar 2) was sprake van een kleine stijging.

De gemeentelijke cijfers (tussen haakjes vorige week): Noardeast-Fryslân 29 (32), Leeuwarden 26 (62), Súdwest-Fryslân 24 (36), Heerenveen 13 (17), De Fryske Marren 12 (21), Weststellingwerf 9 (13), Smallingerland 8 (22), Harlingen 6 (4), Waadhoeke 3 (4), Ooststellingwerf 2 (0), Dantumadiel 1 (14), Tytsjerksteradiel 1 (7), Achtkarspelen 0 (8), Ameland 0 (1), Terschelling 0 (0), Vlieland 0 (0) en Schiermonnikoog 0 (0).