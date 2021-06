Plaatselijk Belang neemt beheer haven Kootstertille over

vr 18 juni 2021 11.25 uur

KOOTSTERTILLE - Het beheer van de haven aan de Mounestrjitte in Kootstertille is sindskort overgenomen door Plaatselijk Belang. De jachthaven heeft 26 ligplaatsen en is eigendom van de gemeente Achtkarspelen.

Voorheen werd het beheer gedaan door Watersportvereniging Achtkarspelen. Omdat hun activiteiten steeds meer verplaatsten naar het Bergumermeer, is de vereniging gestopt met het beheer.

Opknapbeurt

De recreantenhaven 'It Knillesdjip' in Kootstertille is vorig jaar nog opgeknapt. Er werden nieuwe steigers geplaatst, bordjes bij de ligplaatsen en een informatiebord. Plaatselijk Belang liet verder een bootvlaggetje maken voor de huurders van de jachthaven. De vlaggetjes moeten nog uitgedeeld worden.

Het vlaggetje, ontworpen door Tilster Lys Visser, is gebaseerd op het wapen van Kootstertille. De naam 'It Knillesdjip' verwijst naar de Oudfriese naam van het Prinses Margrietkanaal. Waar nu de jachthaven is gesitueerd liep vroeger het kanaal door het dorp.

