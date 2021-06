Auto vliegt over de kop bij ongeval op N392

vr 18 juni 2021 02.20 uur

TERWISPEL - Op de Koaibosk (N392) bij Terwispel zijn donderdag aan het eind van de avond twee personenauto's met elkaar in botsing gekomen. Omstreeks twintig voor twaalf ontstond een aanrijding waarbij één van de voertuigen over de kop sloeg.

Twee ambulances en meerdere politie-eenheden werden met spoed ingezet. Bij aankomst van de hulpverleners bleek dat een Renault en Seat frontaal met elkaar in botsing waren gekomen.

In de Renault zat een 19-jarige man uit Aldeboarn, de jongeman is ter plaatse nagekeken door het ambulancepersoneel maar hoefde niet mee naar het ziekenhuis. De vrouw uit de over de kop geslagen Seat raakte dusdanig gewond dat ze per ambulance is overgebracht naar het Tjongerschans ziekenhuis in Heerenveen.

Het ongeval ontstond nadat de bestuurster van de Seat afgeleid was door de bijrijdersstoel die verschoof. De 22-jarige vrouw uit Gorredijk kwam op de verkeerde weghelft terecht, de tegemoetkomende bestuurder kon een aanrijding niet meer voorkomen. De beginnende bestuurster blies tijdens een alcohol controle positief. In het ziekenhuis zal een arts een bloed afnemen om het exacte promillage te kunnen bepalen.

Beide auto's raakten fors beschadigd door de botsing. Een berger heeft beide auto's weggesleept. Een aannemer heeft de weg weer schoongemaakt. Tot die tijd werd de N392 in beide rijrichtingen afgesloten.

