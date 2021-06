Brommer uitgebrand in schuur in Oosternijkerk

do 17 juni 2021 21.41 uur

OOSTERNIJKERK - Aan de Lyts Ein in Oosternijkerk is donderdagavond een brommer uitgebrand. Dit gebeurde in een schuur. De omstanders hebben vier schuimblussers leeggespoten om de brand te blussen. Ook werden er emmers water gehaald in afwachting van de brandweer.

De brandweer van Ternaard is ter plaatse gekomen om de brand te blussen. De brommer is daarna naar buiten gesleept. De oorzaak van de brand is onbekend.

