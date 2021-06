Politie en brandweer redden zwemster uit kanaal

do 17 juni 2021 14.04 uur

BURGUM - Een meisje maakte donderdag aan het begin van de middag een paar angstige momenten mee. Ze zwom in het kanaal bij de loswal in Burgum en ze kon niet meer uit het water komen. De wal is aan de Burgumerdaam erg hoog.

Een vriendin van het meisje wist wel het water uit te komen en zij belde daarop om 13.43 uur de politie en brandweer. Er voeren omdat moment ook grote schepen door het kanaal die een flinke stroming veroorzaakten.

De politie was na de melding als eerste ter plaatse en agenten wisten het meisje al een stuk uit het water te tillen. Ze kon er alleen niet helemaal uitgetild worden omdat dat pijn deed bij de stalen damwand. De brandweer van Burgum is ter plaatse gekomen met een ladder die in het water is geplaatst. Ze kon het water toen comfortabel verlaten.

