Honderd huizen uur lang zonder stroom in Damwâld

do 17 juni 2021 12.38 uur

DAMWâLD - Maximaal honderd woningen in Damwâld en Broeksterwâld kwamen donderdag aan het einde van de ochtend zonder spanning op het net te zitten. Liander is op de hoogte van de stroomstoring en een monteur is ingeschakeld.

De stroomstoring duurde ongeveer een uur. Liander meldde rond het middaguur dat het probleem verholpen was. De oorzaak van de storing was schade aan de elektriciteitskabel welke ontstond bij graafwerkzaamheden.

Het betrof de postcodes 9104 en 9108 en de straten:

Haaijehoeke

Hearewei

Kavelwei

Nije Hale

Schwartzenbergloane

Singel

Willemstrjitte