Buurtonderzoek naar horen van schoten in De Wiken

do 17 juni 2021 11.53 uur

DRACHTEN - De politie heeft woensdagavond een buurtonderzoek ingesteld in de Hooglandswyk in Drachten. Omstreeks 23.30 uur hoorden buurtbewoners schoten en zij alarmeerden de politie.

De ter plaatse gekomen agenten zijn een buurtonderzoek gestart en zij vonden drie hulzen van knalpatronen. "Op dit moment is onduidelijk wie verantwoordelijk is voor het afschieten van de patronen." zo laat de politie WâldNet weten. De politie roept eventuele getuigen op om contact op te nemen via 0900-8844. Een melding van Misdaad Anoniem is ook mogelijk.