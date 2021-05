Met GHB op gestolen scooter: 70 uur werkstraf

vr 30 april 2021 16.25 uur

LEEUWARDEN - Even dacht de politie dat de 36-jarige scooterrijder uit Bakkeveen een epileptische aanval had. De man stond 9 juni vorig jaar midden op straat in het Drentse Een-West. In het ziekenhuis bleek dat de Bakkeveenster GHB had gebruikt.

Proefritje

De scooter waar de Bakkeveenster op reed bleek van diefstal afkomstig. Hij had het ding dezelfde dag gekocht en was bezig met een proefritje. Vrijdag zei de man tegen de politierechter dat hij niet wist dat de scooter was gestolen. Hij had het kunnen weten, vond de officier van justitie.

Kentekenplaat van een sloopscooter

Er had hem een lichtje op moeten gaan toen er na de koop een kentekenplaat van een sloopscooter op werd geschroefd. Bovendien was de scooter ook nog eens niet verzekerd.

“Ik dacht dit is een leuke scooter, ik heb er nooit bij stilgestaan”, zei de verdachte.

“Heb er goed spijt van”

Volgens hem was hij “al een hele tijd” van de GHB af. “Alleen die dag is het er goed bij in geschoten, ik heb er goed spijt van”. Hij had meer dan acht keer de toegestane hoeveelheid GHB in zijn lijf. Hij is bovendien vaker veroordeeld voor rijden onder invloed. “Ik ben wat hardleers”, erkende de Bakkeveenster. Hij beweerde dat hij inmiddels clean is en geen GHB meer gebruikt.

Flauwekul moet stoppen

“Dit is kwalijk gedrag”, vond de officier van justitie. “Ik hoop dat het tot verdachte doordringt dat deze flauwekul echt moet stoppen”. De officier eiste een werkstraf van 70 uur en een voorwaardelijke rijontzegging van een half jaar. De rechter nam de eis over. Ook hij vond dat de verdachte had kunnen weten dat er iets niet in de haak was, toen er ter plekke een kenteken op de scooter werd geschroefd.