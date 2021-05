Auto in de sloot langs Wâldwei

vr 30 april 2021 14.24 uur

GARYP - Een automobilist is vrijdagmiddag met zijn voertuig in de sloot langs de Wâldwei (N31) beland. De oorzaak van het ongeval is onbekend. De hulpdiensten werden om 14.05 uur gealarmeerd. Zowel de politie en ambulance kwamen ter plaatse.

Voor zover bekend raakte er uiteindelijk niemand gewond. Wel liep in elk geval een met de schrik vrijgekomen inzittende een nat pak op.

FOTONIEUWS