Verzet tegen politie met oud en nieuw: werkstraf

vr 30 april 2021 13.45 uur

LEEUWARDEN - Twee broers uit Marrum, 26 en 40 jaar, zijn vrijdag door de politierechter veroordeeld omdat ze zich in de Nieuwjaarsnacht hebben verzet tegen hun arrestatie. De broers werd aangehouden tijdens een roerige oud en nieuw. In hun dorp was een caravan in brand gestoken en de ME moest eraan te pas komen toen omstanders de brandweer hinderden.

“Smerige undercovers”

De jongste van de twee broers had politieagenten uitgescholden voor onder andere “smerige undercovers” en “stelletje kankermongolen”. Toen hij werd aangehouden, verzette hij zich. Zijn oudere broer schoot te hulp. Daarbij raakte een agent gewond: de politieman liep een gescheurde lip op.

“Enorme minachting”

De broers zeiden dat ze door vier, vijf politiemensen met de gummiknuppel waren bewerkt. “Ik ben half in elkaar geslagen”, zei de jongste verdachte. Zijn broer suggereerde dat de agenten dusdanig tekeer waren gegaan dat ze zichzelf hadden verwond. Voor officier van justitie Ger Strootker las in het optreden van de broers “een enorme minachting” jegens de politie. “Dat vind ik erg kwalijk”, aldus de officier.

Geen onvoorwaardelijke celstraf

Strootker eiste voor de oudste broer twee weken cel, voor de andere verdachte vorderde hij een werkstraf van 40 uur en een voorwaardelijke celstraf van een week. Rechter Thijs Hoekstra maakte er een 'kale’ werkstraf van 40 uur van. De oudste broer hoeft niet naar de gevangenis, Hoekstra legde de geëiste celstraf voorwaardelijk op. Wel met een proeftijd van twee jaar.