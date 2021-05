Dodelijke aanrijding: bestuurder was met radio bezig

vr 30 april 2021 11.00 uur

LEEUWARDEN - Het Openbaar Ministerie (OM) heeft vrijdag een werkstraf van 240 uur – het maximum – en een voorwaardelijke rijontzegging van een jaar geëist voor een 33-jarige inwoner van Gorredijk, voor het veroorzaken van een dodelijk ongeval.

Frontale botsing

Op 29 januari 2020 botste de Gorredijker op de Nijewei bij Gorredijk met zijn Mercedes frontaal op de Seat Arosa van een echtpaar uit Jubbega. Het stel was op weg naar Gorredijk om boodschappen te doen. De 82-jarige bestuurder van de Seat kwam daarbij om het leven. Zijn echtgenote liep zware verwondingen op, zij moest overgebracht worden naar het ziekenhuis.

"Ineens een klap"

De Mercedes was op de verkeerde weghelft terechtgekomen. Vlak na de botsing had de verdachte tegen een politieagent en tijdens de melding aan 112 had gezegd dat hij met de autoradio bezig was geweest en "ineens een klap" hoorde. Achteraf kan hij zich dat niet herinneren. Maar, zo voegde hij er op de zitting aan toe, hij kon zich indenken dat als hij dat destijds had gezegd, het de oorzaak van de botsing kan zijn geweest.

Met de radio bezig geweest

Officier van justitie Eelco Jepkema gaat er vanuit dat het "rommelen" met de radio ertoe heeft geleid dat de verdachte zijn aandacht een poosje niet bij het verkeer heeft gehad. Dat de man achteraf geen herinneringen heeft aan het ongeval, vond Jepkema "niet heel erg vreemd". De officier concludeerde dat de Gorredijker langer dan een paar seconden met de radio bezig moet zijn geweest.

Rijbewijs geschorst

Op het rechte stuk weg moet de auto van het slachtoffer volgens de officier gedurende langere tijd zichtbaar zijn geweest. De officier oordeelde dat de verdachte aanmerkelijk onoplettend en onachtzaam is geweest. Het rijbewijs van de verdachte is een poos geschorst. Hij moest verschillende onderzoeken ondergaan, niet alleen van het CBR, ook van de neuroloog. Hij heeft geprobeerd in contact te komen met de nabestaanden, maar die staan daar niet voor open.



De rechtbank doet op 12 mei uitspraak.