Druk in de noordelijke ziekenhuizen blijft hoog

do 29 april 2021 18.40 uur

DRACHTEN - Ook deze week is van een dalende trend van instroom aan Covid patiënten in de ziekenhuizen nog geen sprake. Dat meldt het Acute Zorgnetwerk Noord Nederland. De noordelijke ziekenhuizen zijn bezorgd over de druk, die onverminderd hoog blijft.

Vooral de krapte in de personele bezetting en het welzijn van het zorgpersoneel baart de ziekenhuizen zorgen. De druk in de ziekenhuizen blijft hoog en zal mogelijk nog iets toenemen, met name op de IC.

Meivakantie

De personele bezetting is krap en volgende week is het meivakantie. Er wordt een beroep gedaan op zorgmedewerkers om te helpen om de roosters voor volgende week rond te krijgen.

Dit gebeurt op vrijwillige basis. Waar dat niet lukt, wordt de reguliere zorg verder afgeschaald om het personeel dat al zo lang onder druk staat een paar welverdiende vrije dagen te kunnen geven.

ROAZ-voorzitter en voorzitter Raad van Bestuur UMCG Ate van der Zee: “We vragen al lange tijd veel van onze medewerkers en het einde is nog niet in zicht. De beelden van de te drukke parken en pleinen op Koningsdag zijn dan ook best lastig om naar te kijken. Maar we houden vol, we zijn als zorgbestuurders in Noord-Nederland ongelofelijk trots op alle zorgpersoneel dat zich blijft inzetten voor de zorg voor alle patiënten die hun hulp zo hard nodig hebben”.

Oplopende besmettingen

Dat het einde nog niet in zicht is blijkt wel uit het aantal besmettingen in Noord-Nederland, dat deze week weer iets is toegenomen. De meeste besmettingen vinden op dit moment plaats in de leeftijdscategorie 18-24 jaar. In vergelijking met de rest van het land telt Noord-Nederland verhoudingsgewijs de minste besmettingen, maar nog steeds zijn de aantallen hoog. De blijvend hoge en zelfs oplopende besmettingen hebben gevolgen voor de instroom van Covid patiënten in de ziekenhuizen.

Drukte houdt aan

Met de landelijke versoepelingen die deze week zijn ingegaan en de grote drukte op Koningsdag verwachten de ziekenhuizen dat de druk nog wel even zal aanhouden. Inmiddels heeft circa een kwart van de volwassenen in Noord-Nederland tenminste een eerste prik gehad.

Bestuurders en medewerkers van de noordelijke zorginstellingen kijken reikhalzend uit naar het moment waarop de vaccinatiegraad dusdanig hoog is dat de besmettingscijfers naar beneden afbuigen en de aanhoudende druk op het zorgpersoneel zal afnemen. "In tussentijd roepen we iedereen op de geldende maatregelen in acht te blijven nemen en zich te laten vaccineren zodra een uitnodiging in de bus valt."